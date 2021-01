È morto l’ex 007 Quintino Spella | accusato di depistaggio nelle indagini sulla strage di Bologna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) È, il generale novantenne ex capo del Sisde di Padovadidelledida parte della Procura generale del capoluogo emiliano. Lo conferma a Ilfattoquotidiano.it il presidente dell’Associazione delle vittime del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi. Il nome disaltò fuori improvvisamente durante una testimonianza dell’allora magistrato di sorveglianza Giovanni Tamburino alla Corte d’Assise dinell’ambito del processo alNar Gilberto Cavallini, condannato in primo grado per essere stato il ‘quarto uomo’ della banda stragista insieme a Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini. Tamburino ...