Dpcm nuove disposizioni: asporto vietato nei bar dopo le 18 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È in arrivo un nuovo Dpcm con nuove restrizioni. Tra queste nuove restrizioni, vi sarebbe il divieto di asporto dopo le 18 per i bar, ed il divieto di spostamento anche tra regioni in zona gialla. “Grazie al vaccino sappiamo che il Covid ha i giorni contati, lo dobbiamo alla scienza: mai nella storia un vaccino è stato così veloce.” Parole del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha aggiunto: “Dovremo convivere con una forte circolazione del virus fino a quando le vaccinazioni non ci metteranno in sicurezza. Attenzione, sta montando una nuova forte tempesta. Ci aspettano i mesi peggiori della pandemia“, e “se li affrontiamo pensando di essere fuori pericolo andiamo incontro a pesanti disillusioni. I numeri nel mondo restano terribili. Un decesso ogni 4080 abitanti, un caso confermato ogni ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È in arrivo un nuovoconrestrizioni. Tra questerestrizioni, vi sarebbe il divieto dile 18 per i bar, ed il divieto di spostamento anche tra regioni in zona gialla. “Grazie al vaccino sappiamo che il Covid ha i giorni contati, lo dobbiamo alla scienza: mai nella storia un vaccino è stato così veloce.” Parole del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha aggiunto: “Dovremo convivere con una forte circolazione del virus fino a quando le vaccinazioni non ci metteranno in sicurezza. Attenzione, sta montando una nuova forte tempesta. Ci aspettano i mesi peggiori della pandemia“, e “se li affrontiamo pensando di essere fuori pericolo andiamo incontro a pesanti disillusioni. I numeri nel mondo restano terribili. Un decesso ogni 4080 abitanti, un caso confermato ogni ...

boccadutri : Prima regola dell’incapace: se non sei in grado di far rispettare le regole che hai scritto, fanne di nuove. #dpcm - CalabriaTw : Mentre ristoratori e commercianti aspettano l'ennesimo #Dpcm, il governo si diletta a spartirsi le poltrone. A brev… - QuotidianPost : Dpcm nuove disposizioni: asporto vietato nei bar dopo le 18 - Rossana44792035 : RT @boccadutri: Prima regola dell’incapace: se non sei in grado di far rispettare le regole che hai scritto, fanne di nuove. #dpcm - alfreaudi : Nuovo dpcm, da zona bianca a stato emergenza: le nuove misure -