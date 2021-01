Dopo l’esordio da titolare | Djidji punta il Benevento | “Ecco cosa servirà al Crotone”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Doppio allenamento in programma quest’oggi per ile tra una seduta e l’altra è intervenuto ai microfoni di Fctv Koffiper rispondere alle domande inviate dai giornalisti. Verona – Sono stato contento di aver fatto una partita di novanta minuti, erano tanti mesi che non giocavo e questo mi fa piacere. Ho provato a dimostrato qual, mi manca ancora il ritmo partita quindi continuo ad allenarmi e ho bisogno di trovare questo ritmo per dimostrare ancora di più. Condizione – Ho lavorato tanto per ritrovare un buon livello fisico, come ho detto prima mi manca solo il ritmo partita. E’ unaimportante perché quello che facciamo in allenamento non è come la partita. Le partite ti danno fiducia.– Nel calcio capita che una ...