Dopo il Liceo Sarpi anche il Mascheroni Avanti con la protesta fuori dalle scuole (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Liceo Classico Sarpi sta manifestando dallo scorso venerdì, il Liceo Scientifico Mascheroni ha iniziato mercoledì 13 gennaio, alle 7.30 del mattino con una decina di studenti, fuori dall’istituto con banchi e libri. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) IlClassicosta manifestando dallo scorso venerdì, ilScientificoha iniziato mercoledì 13 gennaio, alle 7.30 del mattino con una decina di studenti,dall’istituto con banchi e libri.

