Divi & serie tv | Tanti auguri ad Orlando Bloom

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), nato a Canterbury, Inghilterra, nel 1977, spegne oggi 43 candeline. Chi è? Attore britannico tra i più richiesti in circolazione ormai da anni, è notissimo soprattutto per le sue interpretazioni in tre famosissime saghe cinematografiche. Nelle trilogie Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, ha ricoperto il ruolo di Legolas, e nella saga di Pirati dei Caraibi, ha vestito i panni di Will Turner. Fortemente impegnato in cause umanitarie e soprattutto dedito al sostegno dei diritti di tutti i bambini poveri e bisognosi, nel 2009 è stato nominato ambasciatore UNICEF. Il “Pro’s StarMeter dell’Internet Movie Database” riportò cherisultava l’attore più bello nel gennaio 2002, un mese dopo l’uscita de Il Signore degli Anelli – ...