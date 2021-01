Diventa milionario grazie alle azioni di Tesla e va in pensione a 39 anni: ecco come ha fatto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ha iniziato a comprare le azioni di Tesla nel 2013, quando valevano 7,50 dollari l’una, e ora va in pensione a soli 39 anni con un patrimonio di 12 milioni di dollari proprio legato a quelle azioni di Tesla. È la storia di Jason DeBolt, ex dipendente di Google ora (ancora per poco) in Amazon: l’uomo ha voluto centralizzare i suoi investimenti nella società fondata dal visionario imprenditore Elon Musk, legando al suo successo la sua fortuna. E, al momento, ha vinto la sua scommessa, anche se l’hanno scorso ha provato il “brivido” di perdere 1,3 milioni di dollari in un solo giorno, proprio a causa del crollo in Borsa delle azioni di Tesla. È stato lui stesso ad annunciare su Twitter la decisione di ritirarsi in pensione: contattato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ha iniziato a comprare ledinel 2013, quando valevano 7,50 dollari l’una, e ora va ina soli 39con un patrimonio di 12 milioni di dollari proprio legato a quelledi. È la storia di Jason DeBolt, ex dipendente di Google ora (ancora per poco) in Amazon: l’uomo ha voluto centralizzare i suoi investimenti nella società fondata dal visionario imprenditore Elon Musk, legando al suo successo la sua fortuna. E, al momento, ha vinto la sua scommessa, anche se l’hanno scorso ha provato il “brivido” di perdere 1,3 milioni di dollari in un solo giorno, proprio a causa del crollo in Borsa delledi. È stato lui stesso ad annunciare su Twitter la decisione di ritirarsi in: contattato ...

FQMagazineit : Diventa milionario grazie alle azioni di Tesla e va in pensione a 39 anni: ecco come ha fatto - ahabello : Piccoli Elia Muschio crescono! ?????????? Diventa milionario grazie a Tesla e va in pensione a 39 anni - - theguyvictor : 'Diventa #milionario grazie a #tesla e va in pensione a 39 anni' - - TaniGian : RT @InvestingItalia: Diventa milionario grazie a Tesla e va in pensione a 39 anni - - InvestingItalia : Diventa milionario grazie a Tesla e va in pensione a 39 anni - -

Ultime Notizie dalla rete : Diventa milionario Diventa milionario grazie alle azioni di Tesla e va in pensione a 39 anni: ecco come ha fatto Il Fatto Quotidiano Tesla lo rende ricco, in pensione a 39 anni

L'americano Jason DeBolt ha puntato tutto sulle azioni del marchio di Elon Musk, vincendo una rischiosa scommessa che l'ha reso milionario ...

Milionario grazie a Tesla va in pensione a 39 anni: la storia di Jason DeBolt

La favola di Jason DeBolt. Ha iniziato a comprare azioni Tesla nel 2013 a soli 7,50 dollari, e ora vanta 12 milioni di dollari di azioni in tasca ...

L'americano Jason DeBolt ha puntato tutto sulle azioni del marchio di Elon Musk, vincendo una rischiosa scommessa che l'ha reso milionario ...La favola di Jason DeBolt. Ha iniziato a comprare azioni Tesla nel 2013 a soli 7,50 dollari, e ora vanta 12 milioni di dollari di azioni in tasca ...