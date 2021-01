Diretta/ Virtus Bologna Olimpia Lubiana (risultato finale 90-76): ottimo Belinelli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Diretta Virtus Bologna Olimpia Lubiana streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata della Top 16 di Eurocup, si gioca alla Segafredo Arena. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)streaming video tv: orario elive della partita valida per la prima giornata della Top 16 di Eurocup, si gioca alla Segafredo Arena.

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana 60-49 EuroCup basket in DIRETTA: V-Nere avanti di 11 a dieci minuti dal termine… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana 26-23 EuroCup basket in DIRETTA: Belinelli cambia volto alle V-Nere - #Virtus… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Cedevita Olimpija 11-16 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Cedevita… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana EuroCup basket in DIRETTA: inizia l’incontro tra le V-Nere e gli sloveni -… - bolognabasket : La diretta del prepartita @Virtusbo -