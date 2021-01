DIRETTA | Nuovo DPCM, alle 9.30 comunicazioni del ministro Speranza alla Camera [VIDEO] (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella seduta di mercoledì 13 gennaio, alle ore 9.30, hanno luogo le comunicazioni del Minitro della Salute, Roberto Speranza, sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. L'articolo DIRETTA Nuovo DPCM, alle 9.30 comunicazioni del ministro Speranza alla Camera VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella seduta di mercoledì 13 gennaio,ore 9.30, hanno luogo ledel Minitro della Salute, Roberto, sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. L'articolo9.30del

matteosalvinimi : Verso le 22.25 in diretta su Rete 4 con Mario Giordano per la prima puntata di #fuoridalcoro del nuovo anno. A lui… - RaiRadio2 : Save the date! ? Giovedì 14 gennaio nuovo appuntamento con ' @FiorellaMannoia - Speciale Padroni di Niente' Dalle… - PanarottoPietro : RT @Dio: Elon Musk: 'Su Marte ci sarà democrazia diretta'. Quindi uccideranno di nuovo Gesù e Socrate. Sì, mi sembra un bel progetto. - xHappinesstan : RT @Dio: Elon Musk: 'Su Marte ci sarà democrazia diretta'. Quindi uccideranno di nuovo Gesù e Socrate. Sì, mi sembra un bel progetto. - querfurt_von : RT @matteosalvinimi: Verso le 22.25 in diretta su Rete 4 con Mario Giordano per la prima puntata di #fuoridalcoro del nuovo anno. A lui e… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Nuovo Crisi di governo oggi in diretta: il Consiglio dei ministri alle 21.30 Corriere della Sera Bennet: nuovo volantino nel 2021 con offerte e grandi sconti

Ecco il nuovo volantino Bennet, nel 2021 raggiunge offerte e grandissimi sconti con prezzi vicini ai minimi storici del passato.

La crisi di governo in diretta: ok a Recovery Plan ma scontro in Cdm

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery plan con il sì unanime di tutti i ministri, tranne le due ministre Iv Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. È scontro totale tra il premier Giu ...

Ecco il nuovo volantino Bennet, nel 2021 raggiunge offerte e grandissimi sconti con prezzi vicini ai minimi storici del passato.Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery plan con il sì unanime di tutti i ministri, tranne le due ministre Iv Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. È scontro totale tra il premier Giu ...