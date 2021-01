DIRETTA/ Napoli Empoli (risultato finale 3-2): Petagna porta i partenopei agli ottavi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) DIRETTA Napoli Empoli, risultato finale 3-2: partita splendida al Maradona per gli ottavi di Coppa Italia, si qualificano i partenopei con il brivido grazie al gol decisivo di Petagna. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)3-2: partita splendida al Maradona per glidi Coppa Italia, si qualificano icon il brivido grazie al gol decisivo di

sscnapoli : ?? | Coppa Italia, #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Giua di Olbia ?? - xenonian1 : RT @RadioSavana: In diretta da Napoli: centinaia di clandestini africani assembrati, risse e negozi multietnici aperti! Avete capito come f… - Snake90Inter : RT @INTER291103: E al 91' di Napoli-Empoli, dal nulla, per qualche secondo su Rai 2 si interrompe la diretta e appare... Twitter. https://t… - INTER291103 : E al 91' di Napoli-Empoli, dal nulla, per qualche secondo su Rai 2 si interrompe la diretta e appare... Twitter. - Letargo6 : RT @RadioSavana: In diretta da Napoli: centinaia di clandestini africani assembrati, risse e negozi multietnici aperti! Avete capito come f… -