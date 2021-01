DIRETTA Fiorentina Inter tv e streaming video: i viola per il rilancio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) DIRETTA dell’incontro tra Fiorentina e Inter, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le probabili formazioni. Fiorentina (Facebook)In programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, alle ore 15, l’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra Fiorentina e Inter. I viola arrivano a questa gara con l’idea di ottenere da questa stagione un minimo di soddisfazione, considerato ciò che sta succedendo in Serie A, con un equilibrio ed una fisionomia ancora ben lontani da quelli necessari per portare a termine con successo determinate sfide di campionato. Dall’altra parte l’Inter, obbligata alla vittoria dopo la deludente prestazione in Champions League, culminata con l’ultimo posto nel girone e la conseguente ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dell’incontro tra, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le probabili formazioni.(Facebook)In programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, alle ore 15, l’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra. Iarrivano a questa gara con l’idea di ottenere da questa stagione un minimo di soddisfazione, considerato ciò che sta succedendo in Serie A, con un equilibrio ed una fisionomia ancora ben lontani da quelli necessari per portare a termine con successo determinate sfide di campionato. Dall’altra parte l’, obbligata alla vittoria dopo la deludente prestazione in Champions League, culminata con l’ultimo posto nel girone e la conseguente ...

RaiSport : #calcio Ottavi di finale di Coppa Italia?? ???? Fiorentina - Inter Segui la diretta alle 14:45? su #Rai1 O in… - zazoomblog : DIRETTA FIORENTINA INTER- Video streaming Rai: in Coppa Italia più vittorie viola - #DIRETTA #FIORENTINA #INTER-… - Dalla_SerieA : Fiorentina-Inter, la diretta: le probabili formazioni | Coppa Italia - - infoitsport : Diretta Fiorentina-Inter ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - infoitsport : Fiorentina-Inter, le probabili formazioni | La diretta -