Diretta/ Fiorentina Inter (risultato 0-0) streaming video Rai: gran ritmo al Franchi! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Diretta Fiorentina Inter streaming video Rai: formazioni, quote e risultato live della partita valida per gli ottavi di Coppa Italia, squadre in campo all'Artemio Franchi. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Rai: formazioni, quote elive della partita valida per gli ottavi di Coppa Italia, squadre in campo all'Artemio Franchi.

Fiorentinanews : #FiorentinaInter 0?-0? 27' Cross pericoloso di #Young e #Caceres con una diagonale salva in anticipo anche su… - Agenzia_Ansa : #Fiorentina-#Inter: #Prandelli, a viso aperto con l'avversario La diretta - #ANSA #CoppaItalia - repubblica : Diretta Coppa Italia: Fiorentina-Inter 0-0 - zazoomblog : Fiorentina-Inter LIVE Coppa Italia 13-01-2021: segui la diretta - #Fiorentina-Inter #Coppa #Italia - Buyung035 : Fiorentina vs Inter | Coppa Italia trasmissione in diretta To Watch live ?? -