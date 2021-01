Dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfartotto: Renzi apre la crisi di governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ufficialmente si apre la crisi di governo. Matteo Renzi pone fine al Conte bis. Il leader di Italia Viva comunica le “Dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfartotto come da lettera inviata al presidente del consiglio”. L’ex premier precisa che “la crisi politica non è responsabilità di Italia viva ma è aperta da mesi”. “Nell’affermare la fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica noi pensiamo che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al presidente del consiglio“. Così il senatore fiorentino in conferenza stampa a proposito della crisi di governo. Si tratta, dice ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ufficialmente siladi. Matteopone fine al Conte bis. Il leader di Italia Viva comunica le “dicome da lettera inviata al presidente del consiglio”. L’ex premier precisa che “lapolitica non è responsabilità di Italia viva ma è aperta da mesi”. “Nell’affermare la fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica noi pensiamo che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al presidente del consiglio“. Così il senatore fiorentino in conferenza stampa a proposito delladi. Si tratta, dice ...

ilpost : BREAKING: Italia Viva esce dal governo. #Renzi conferma le dimissioni della delegazione di Italia Viva al governo:… - RaiNews : #CrisiGoverno. L'annuncio da parte di Matteo Renzi delle dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalf… - Mapez_94 : RT @symdona: 'Teresa Bellanova non può fare il segnaposto'. Non una parola in mezz'ora in una conferenza stampa convocata per annunciare le… - vasilijivanovic : RT @symdona: 'Teresa Bellanova non può fare il segnaposto'. Non una parola in mezz'ora in una conferenza stampa convocata per annunciare le… - Piggi995 : RT @symdona: 'Teresa Bellanova non può fare il segnaposto'. Non una parola in mezz'ora in una conferenza stampa convocata per annunciare le… -