"Dieci regioni rischiano zona rossa". Da lunedì scattano nuovi divieti

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Dapotrebbero scattareper gli spostamenti.di finire incon l'abbassamento della "soglia critica" dell'Indice Rtdi finire in "" a partire da16 gennaio, quando scatterannoin tutta Italia. L'ennesima mazzata tra capo e collo per bar, ristoranti e attività di vendita al dettaglio che dovranno fare i conti con l'ennessima serrata dopo il "soft lockdown" pre-natalizio e le aperture intermittenti delle ultime due settimane. Le misure saranno illustratre quest'oggi, nel corso di ...

bizcommunityit : Nuovo Dpcm 16 gennaio 2021, 10 regioni a rischio arancione - LiberoVivere : Nuovo Dpcm 16 gennaio 2021, 10 regioni a rischio arancione- - EmanueleCorapi : @turcoc1978 @MediasetTgcom24 I tagli alla sanità sono stati fatti dieci anni fa più o meno. Ora c'è uno che gli man… - serenel14278447 : Nuovo Dpcm, almeno 10 regioni a rischio arancione da lunedì. Visite e impianti da sci: altri divieti - angiuoniluigi : RT @Corriere: Dpcm, almeno 10 regioni a rischio arancione, la Lombardia rischia il rosso. Visite e sci, altri divieti -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci regioni

Corriere della Sera

Stasera si terrà il Consiglio dei ministri sulle misure per fronteggiare l’emergenza Covid, compresa la stretta sulla movida e la mobilità tra regioni. La proroga dello stato di emergenza è prevista o ...Da lunedì potrebbero scattare nuovi divieti per gli spostamenti. Dieci regioni rischiano di finire in zona rossa con l'abbassamento dell'Indice Rt ...