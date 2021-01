Didattica a distanza, Maria Elena: 'Ho appreso nuove conoscenze ma mi sento senza famiglia' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Frequento il quarto anno dell'Istituto Massimiliano Massimo, scuola di Roma che non ha mai fermato la Didattica proseguendo, quando possibile, in presenza, altrimenti con la Dad. In questo strano ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Frequento il quarto anno dell'Istituto Massimiliano Massimo, scuola di Roma che non ha mai fermato laproseguendo, quando possibile, in pre, altrimenti con la Dad. In questo strano ...

matteosalvinimi : Azzolina 1, ieri: la didattica a distanza è un successo. Azzolina 2, oggi: la didattica a distanza è un disastro. S… - alexbarbera : Effetti a lungo termine della didattica a distanza su un campione di bambini americani in 25 Stati: nella sola mate… - ilriformista : La didattica a distanza, sia detto con estrema sincerità, è ormai quasi un crimine che colpisce l’emotività dei nos… - frasimaidette : RT @acciodiangelo: la mia prof “anche quelli dell’università stanno in didattica a distanza ma non si lamentano tutto il giorno” honey non… - ilnazionaleit : Sanremo: stop alla didattica a distanza, Artioli e Correnti chiedono l'impegno di Comune e Regione a rispettare i t… -