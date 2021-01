“Dicci che è tutto vero!” Barbara D’Urso | basta una foto e i fan impazziscono

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Due anni fa è tornato in tv dopo la fiction “La dottoressa Giò” in cuiveste i panni della protagonista, la ginecologa Giorgia Basile. La serie aveva avuto tantissimo successo 22 anni fa quando èè uscita per la prima volta e aveva tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Tantissimi erano appassionati delle storie che si svolgevano nelle corsie di ospedale eha avuto un notevole ritorno in termini di popolarità. La serie andata in onda due anni fa contava di un cast variegato, tra protagonisti ed antagonisti, che cercavano in tutti i modi di ostacolare gli obiettivi e la determinazione della dottoressa. Giorgia, infatti, si è dimostrata sempre una donna tenace, anzi, la sua sete di giustizia e caparbietà nell’aiutare i propri pazienti sia come medico che come amica, l’ha ...