Di Maio, fare un passo indietro, la crisi la vive il paese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA, 13 GEN - "Ieri sera abbiamo approvato il piano da 209 miliardi di euro del recovery plan con il quale avvieremo la ricostruzione. L'Italia deve ripartire. Servono serietà e responsabilità in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA, 13 GEN - "Ieri sera abbiamo approvato il piano da 209 miliardi di euro del recovery plan con il quale avvieremo la ricostruzione. L'Italia deve ripartire. Servono serietà e responsabilità in ...

paolaboso : RT @nicolomontarini: Nuova trovata dei grilli: 'Non si può andare ad elezioni perché rischiamo di aumentare i contagi e i morti'. Ed a Set… - _modigia_ : Mo sta a vede' che come l'altro Matteo pur di mantenere la poltrona chiede a Di Maio di fare il Presidente del Consiglio. #crisidigoverno - SMilesi81 : Io continuo a non capire la santificazione di Conte che, ricordo, è il fantasma etero che ha permesso a Salvini e D… - GayGuyIt : RT @opificioprugna: Di Maio non si spiega la crisi di Governo. E purtroppo, Conte non è bravo a fare i disegni. ( Caruana & Pezzella @wood… - marilina1nargi : Fa un passo indietro ??? Torna a vendere bibite ??? Di Maio, fare un passo indietro, la crisi la vive il paese - U… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio fare Di Maio, fare un passo indietro, la crisi la vive il paese - Ultima Ora Agenzia ANSA Crisi governo, ecco cosa accade oggi: Renzi parla alle 17.30, Zingaretti: «Dialogo riprenda»

Crisi governo Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per il contenimento della pandemia coronavirus. Dopo il dibattito, in ...

Crisi di governo, cosa vuole davvero Matteo Renzi? Conte fuori dai giochi (ma non solo)

Nel mirino del leader di Italia Viva c’è il premier. Ma anche una ritrovata centralità politica. Nella conferenza stampa di mercoledì pomeriggio il senatore di Rignano rivendicherà il risultato raggiu ...

Crisi governo Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per il contenimento della pandemia coronavirus. Dopo il dibattito, in ...Nel mirino del leader di Italia Viva c’è il premier. Ma anche una ritrovata centralità politica. Nella conferenza stampa di mercoledì pomeriggio il senatore di Rignano rivendicherà il risultato raggiu ...