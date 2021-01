“Deve prendersi cura di sé” | le parole di Guenda sul crollo emotivo di Maria Teresa

Leggi su chenews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)Goria ha commentato ilavuto dalla mamma,Ruta, al GF Vip. La donnadi sé e fa bene a sfogarsi Fonte foto: FacebookIl Grande Fratello Vip continua a stupire e a regalare emozioni ai telespettatori non indifferenti. In queste ore ha tenuto banco un autentico sfogo diRuta, che ha rappresentato un vero e proprio, dopo 120 giorni dall’inizio della sua esperienza nel bunker di Cinecittà. La donna è letteralmente esplosa dopo che le hanno “parlato alle spalle”, sostenendo che fosse lei a russare. La vera ragione è stata Cecilia, che è finita in nomination e che ha fatto sentire in colpa ...