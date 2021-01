Deutsche Bank | a Napoli Vittorio Franzese entra nella rete dei consulenti finanziari

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)Financial Advisors, ladeidel gruppo, annuncia l’ingresso adi, noto e stimato professionista che ha condiviso il progetto dellae che contribuirà al suo sviluppo nel capoluogo campano., 53 anni, approdadeidel gruppo Detuscheda Azimut, in cui erato nel 2017 dopo aver maturato importanti esperienze in Fideuram, IWe Unicredit.lavorerà acon il Group ...

Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank, annuncia l'ingresso a Napoli di Vittorio Franzese, noto e stimato professionista che ha condiviso il proge ...