Delray Beach, Hurkacz vince la finale contro Korda (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Hubert Hurkacz vince la finale del torneo Atp di Delray Beach. in Florida il tennista polacco sconfigge il padrone di casa Sebastian Korda in due set con il punteggio di 6-3; 6-3 ed è così, dopo De Minaur ad Antalya, il secondo vincitore di un torneo Atp del 2021. Tutto troppo facile per il ventireenne di Breslavia che gioca un match ordinato e, probabilmente, approfitta anche delle non perfette condizioni fisiche del suo avversario. Per Hurkacz si tratta del secondo titolo della carriera dopo il successo ottenuto a Winston-Salem nel 2019 Hurkacz esce alla distanza e fa sua la finale di Delray Beach Parte meglio Sebastian Korda che in apertura costringe l’avversario a cedere il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Hubertladel torneo Atp di. in Florida il tennista polacco sconfigge il padrone di casa Sebastianin due set con il punteggio di 6-3; 6-3 ed è così, dopo De Minaur ad Antalya, il secondo vincitore di un torneo Atp del 2021. Tutto troppo facile per il ventireenne di Breslavia che gioca un match ordinato e, probabilmente, approfitta anche delle non perfette condizioni fisiche del suo avversario. Persi tratta del secondo titolo della carriera dopo il successo ottenuto a Winston-Salem nel 2019esce alla distanza e fa sua ladiParte meglio Sebastianche in apertura costringe l’avversario a cedere il ...

sportface2016 : #DelrayBeach | #Hurkacz conquista il secondo titolo della carriera nel circuito maggiore. Battuto il figlio d'arte… - SuperTennisTv : .@HubertHurkacz si prende la finale di Delray Beach con un doppio 6-3 ai danni di Korda: secondo titolo in carriera… - Alenize82 : Alle ore 21 vi racconto in diretta su @SuperTennisTv la finale di Delray Beach tra Sebastian #Korda (figlio dell'ex… - SuperTennisTv : Alle 21:00 siamo in diretta da Delray Beach per la finale tra @HubertHurkacz e @SebiKorda! Chi si aggiudicherà il… - Ubitennis : Il battesimo del figlio d'arte: Sebastian Korda giocherà la prima finale a Delray Beach -