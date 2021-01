Danny Boyle è al lavoro su una serie tv sui Sex Pistols (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Poteva non essere Danny Boyle il regista di una serie tv dedicata ai Sex Pistols? Per chi ama l'autore di Trainspotting – e di tanti altri film, come The Beach, 28 giorni dopo, il pluripremiato (8 Oscar) The Millionaire – la risposta è ovvia. Soprattutto, è una notizia (bomba) ufficiale, poiché Danny Boyle, rivela Variety, è già al lavoro sulla serie tv che racconterà una band che ha cambiato la storia della musica attraverso un solo album, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols (1977). Un unico disco che è diventato manifesto del punk e ha reso i Sex Pistols uno dei suoi più importanti gruppi. A scrivere la serie, targata FX, sono Craig Pearce (autore di Moulin Rouge!) e Frank Cottrell ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Poteva non essereil regista di unatv dedicata ai Sex? Per chi ama l'autore di Trainspotting – e di tanti altri film, come The Beach, 28 giorni dopo, il pluripremiato (8 Oscar) The Millionaire – la risposta è ovvia. Soprattutto, è una notizia (bomba) ufficiale, poiché, rivela Variety, è già alsullatv che racconterà una band che ha cambiato la storia della musica attraverso un solo album, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex(1977). Un unico disco che è diventato manifesto del punk e ha reso i Sexuno dei suoi più importanti gruppi. A scrivere la, targata FX, sono Craig Pearce (autore di Moulin Rouge!) e Frank Cottrell ...

