Dall’allarme dei Caf per il 2021 alle esenzioni per esami e tamponi Covid: il notiziario Cisl (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl. Il Punto della Segretaria Gli auguri di Caterina Delasa, segretaria generale di FNP Cisl Bergamo e il punto della situazione, tra agitazioni politiche e piano vaccinale anti Covid L’allarme dei Caf sul 2021: senza risorse, Isee a rischio Nel 2020 sono stati circa 18 milioni i contribuenti che si sono rivolti ai Caf per i modelli 730/20, mentre 8 milioni di nuclei familiari si sono rivolti ai Centri di assistenza fiscale per ottenere la certificazione Isee necessaria ad ottenere misure di natura sociale. Giornalmente sono oltre 30mila gli operatori che lavorano per rispondere alle attese di cittadini e contribuenti. Gennaio vedrà – per le scadenze legate soprattutto al Reddito di Cittadinanza – una richiesta altissima di rinnovi Isee. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco i contenuti del nuovoFNP. Il Punto della Segretaria Gli auguri di Caterina Delasa, segretaria generale di FNPBergamo e il punto della situazione, tra agitazioni politiche e piano vaccinale antiL’allarme dei Caf sul: senza risorse, Isee a rischio Nel 2020 sono stati circa 18 milioni i contribuenti che si sono rivolti ai Caf per i modelli 730/20, mentre 8 milioni di nuclei familiari si sono rivolti ai Centri di assistenza fiscale per ottenere la certificazione Isee necessaria ad ottenere misure di natura sociale. Giornalmente sono oltre 30mila gli operatori che lavorano per rispondereattese di cittadini e contribuenti. Gennaio vedrà – per le scadenze legate soprattutto al Reddito di Cittadinanza – una richiesta altissima di rinnovi Isee. ...

