Dakar 2021, Stage 10 - Vince Al Rajhi, Peterhansel terzo resta leader. Yazeed Al Rajhi ha vinto la decima tappa della Dakar, nel giorno in cui la carovana si è spostata da Neom fino a AlUla, in un percorso cronometrato di 342 chilometri. Alle spalle del saudita del team Toyota Overdrive vittorioso per la seconda volta quest'anno - troviamo i due grandi protagonisti di questa edizione del rally raid, con Nasser Al-Attiyah davanti a Stéphane Peterhansel. Quarto Carlos Sainz, ormai fuori dai giochi oltre ogni ragionevole dubbio. Il saudita fa il bis. Una bella vittoria, arrivata nonostante una foratura negli ultimi chilometri abbia messo in dubbio una tappa egregiamente svolta. Al Rajhi ha raccontato: Siamo stati davvero veloci e Dirk ha fatto un grande lavoro di navigazione. A 30 chilometri dal traguardo ci siamo accorti di avere una foratura però abbiamo deciso di proseguire, perché ...

