Dakar 2021, accorciata la tappa di domani per motivi meteo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cambiamenti in vista alla Dakar 2021. A causa di condizioni meteo avverse, l’undicesima tappa in programma domani è stata accorciata di cinquanta chilometri. La frazione che conduce da Al-Yula a Yanbu prevede 464 km di speciale e 134 km di trasferimento: 35% di sabbia, 46% di tea, 12% di dune, 7% tra pietre e ciotolato. Qui probabilmente si definiranno le varie classifiche generali. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cambiamenti in vista alla. A causa di condizioniavverse, l’undicesimain programmaè statadi cinquanta chilometri. La frazione che conduce da Al-Yula a Yanbu prevede 464 km di speciale e 134 km di trasferimento: 35% di sabbia, 46% di tea, 12% di dune, 7% tra pietre e ciotolato. Qui probabilmente si definiranno le varie classifiche generali. Foto: Lapresse

