Dai coniugi Mastella agli ex M5S: così il gruppo dei responsabili che vogliono salvare il governo diventa un circo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con il susseguirsi di leggi elettorali che non consentono ampie manovre di governabilità, fare il salto dall'opposizione alla maggioranza, fondere correnti diverse e unirsi in gruppi di sostegno a governi compositi è una prassi che si ripete dalla Prima Repubblica. D'altronde, l'Italia è sempre stata il Paese del consociativismo. A ricordarcelo sono alcuni parlamentari, i cosiddetti «responsabili», che potrebbero fare la stampella al governo Conte due per scongiurare una crisi sempre più probabile. Alcuni di questi hanno una lunga tradizione di funamboli sulle vicissitudini parlamentari, a cominciare dal sedicente regista dell'operazione: l'attuale sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il veterano della Prima Repubblica, oggi sindaco di Benevento, è riuscito a essere ministro sia del governo Berlusconi uno che del ...

