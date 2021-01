Da Conte ramoscello d’ulivo a Renzi | lo raccoglierà?

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Ancora poco e sapremo. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa farà sapere se le sue due ministre si dimetteranno dal Governo, prendendosi la responsabilità di aprire una crisi. Una crisi che la stragrande maggioranza dei cittadini non vuole, come riportano tutti i sondaggi fatti in queste ultime ore.