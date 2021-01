Crolla davanti al marito | mamma Daiana muore a 28 anni | lascia 2 figlie piccole

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una tragedia, un terribile dramma che si è consumato sotto gli occhi di decine di persone e quelle incredule delVianello, una giovanedi 28, è morta dopo un malore in strada. È successo a Canareggio in Veneto, mentre camminava in compagnia di alcuni amici nellam mattinata di sabato 9 gennaio. A nulla sono serviti l’intervento dei sanitari del Suem e i tentativi dei medici dell’ospedale Civile di salvarla. La causa della morte sarebbe un aneurisma. Sui social, dove un cuore spezzato è stato ripostato più volte, il dolore degli amici. A testimoniare quanto il lutto abbia colpito il paese i messaggianti anche in alcuni gruppi frequentati da utenti della città, in segno di rispetto e omaggio alla giovane. Alla Giudecca in tanti la ricordano come una ...