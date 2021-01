Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver buttato giù il Conte Uno” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Renzi? Non capisco cosa voglia, a meno che non abbia sulle palle il presidente del Consiglio e lo voglia sostituire con qualcun altro. È una cosa assolutamente legittima, purché la dica. Oggi fa addirittura finta di essere stato cacciato, facendo esattamente come Salvini al Papeete che, dopo aver buttato giù il governo Conte Uno, disse che lo avevano mandato via”. Così, a “Dimartedì” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le ultime tensioni innescate da Italia Viva e dal suo leader Matteo Renzi nel governo. Travaglio aggiunge: “C’è una piccola pattuglia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “? Non capisco cosa voglia, a meno che non abbia sulle palle il presidente del Consiglio e lo voglia sostituire con qualcun altro. È una cosa assolutamente legittima, purché la dica. Oggi fa addiritturadi, facendo esattamentealche,giù ilUno, disse che lo avevano mandato via”. Così, a “Dimartedì” (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta le ultime tensioni innescate da Italia Viva e dal suo leader Matteonelaggiunge: “C’è una piccola pattuglia di ...

