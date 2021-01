Crisi governo, Tajani: “Esecutivo di centrodestra? I numeri potrebbero esserci” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Assolutamente no”. Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se dal partito di Silvio Berlusconi potrebbero arrivare parlamentari per sostenere il governo Conte. “Per noi è impossibile appoggiare un esecutivo di sinistra, non condividiamo né i principi, né i valori, né i progetti di un governo di sinistra– aggiunge- Se il governo vuole noi siamo a disposizione per migliorare il Recovery Plan, molto carente e debole. Infatti abbiamo presentato 250 pagine di proposte che sono a disposizione di tutti. La nostra collaborazione si limita a questo, solo nell’interessi dell’Italia e non di Pd e M5S”. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Assolutamente no”. Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se dal partito di Silvio Berlusconi potrebbero arrivare parlamentari per sostenere il governo Conte. “Per noi è impossibile appoggiare un esecutivo di sinistra, non condividiamo né i principi, né i valori, né i progetti di un governo di sinistra– aggiunge- Se il governo vuole noi siamo a disposizione per migliorare il Recovery Plan, molto carente e debole. Infatti abbiamo presentato 250 pagine di proposte che sono a disposizione di tutti. La nostra collaborazione si limita a questo, solo nell’interessi dell’Italia e non di Pd e M5S”.

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - BrunettiTania : RT @fillycarre: Tra poche ore #Renzi potrebbe fare la “mossa del cavallo”. Se crisi sarà, lo ringrazieremo per aver messo fine al governo p… - Adnkronos : .@matteorenzi contro @GiuseppeConteIT, #crisidigoverno a un passo: cosa succede oggi -