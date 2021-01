Crisi Governo, Sandro Ruotolo: 'Se Iv esce dalla maggioranza c'è solo il voto anticipato' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Premier Conte Covid, Cappabianca: 'La peste di questo secolo è anche una grande opportunità' 12 gennaio 2021 La Crisi del Governo Conte continua a tenere banco in queste ore in Italia. La giornata ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Premier Conte Covid, Cappabianca: 'La peste di questo secolo è anche una grande opportunità' 12 gennaio 2021 LadelConte continua a tenere banco in queste ore in Italia. La giornata ...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - BandieraMary : Ecco che un uomo piccolo piccolo, che non ha i voti neanche della sua famiglia, decide di riscattarsi e attirare l’… - zazoomblog : Crisi Governo Sandro Ruotolo: Se Iv esce dalla maggioranza cè solo il voto anticipato - #Crisi #Governo #Sandro… -