Crisi governo, Renzi ritira i ministri ma dietro le quinte tratta per un "Conte ter" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi ritira le sue ministre dal governo Conte. Lo ha annunciato lo stesso leader di Italia Viva nel corso della conferenza stampa. Oltre alla Bellanova e alla Bonetti lascia l'esecutivo anche il sottosegretario Scalfarotto. «La democrazia non è un reality show, le questioni politiche si affrontano nelle opportune sedi», ha dichiarato il senatore fiorentino. leggi anche l'articolo —> Crisi di governo, Feltri: «Renzi finge sempre di fare il duro, poi cala le braghe» «A dimettersi ci vuole coraggio e responsabilità», ha dichiarato Matteo Renzi nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, che annuncia così l'addio di Italia Viva. «È difficile lasciare una poltrona, anziché restare aggrappati alla medesima», ha aggiunto l'ex premier.

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - ffrraaa : *RIASSUNTONE CONFERENZA RENZI* x: ok ama ora che succ? Renzi: EEEEH TUTTI LÌ A PENSARE AI LIKES x: sì ok ma per il… - RocDOnofrio : #renzivergognati Si puó essere in disaccordo con l’operato del governo ma accendere una crisi ora non è comprensib… -