Crisi di Governo, Zingaretti duro contro Renzi: "Atto contro l'Italia" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da parte di Renzi e Iv c'è stato un Atto gravissimo contro l'Italia. Noi avremmo bisogno di nuovi investimenti, di sanità, non abbiamo bisogno di una Crisi di Governo. E' un Atto contro questo nostro Paese". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti, in un'intervista al Tg1. "Un grave errore fatto da pochi che pagheremo tutti", ha scritto su twitter Andrea Orlando, vice di Zingaretti. Si riunirà domani mattina, a quanto si apprende, il l'ufficio politico del Pd. Parteciperanno il segretario Nicola Zingaretti, vicesegretario, capodelegazione, capigruppo, allargato ai ministri. Servirà a fare il punto sulla Crisi di ...

