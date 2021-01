Crisi di Governo, Vito Crimi: "M5S assicurerà la stabilità che serve al Paese" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Mentre il Paese affronta con fatica, impegno e sacrificio la più grave Crisi sanitaria, sociale ed economica della storia recente, Renzi sceglie di ritirare la propria delegazione di ministri. Credo che nessuno abbia compreso le ragioni di questa scelta”. Lo scrive in un post il capo politico del M5s Vito Crimi. “Ora è il momento della responsabilità, non dei personalismi. Mi auguro che già da stasera il Consiglio dei Ministri possa proseguire i lavori sul Decreto antiCovid, sullo scostamento di bilancio e sui nuovi ristori da destinare alle imprese e ai lavoratori. Il Movimento 5 Stelle continuerà ad assicurare la stabilità che serve adesso all’Italia per affrontare la Crisi che stiamo vivendo ed uscirne al più presto”, ha aggiunto Crimi. “Italia ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Mentre ilaffronta con fatica, impegno e sacrificio la più gravesanitaria, sociale ed economica della storia recente, Renzi sceglie di ritirare la propria delegazione di ministri. Credo che nessuno abbia compreso le ragioni di questa scelta”. Lo scrive in un post il capo politico del M5s. “Ora è il momento della responsabilità, non dei personalismi. Mi auguro che già da stasera il Consiglio dei Ministri possa proseguire i lavori sul Decreto antiCovid, sullo scostamento di bilancio e sui nuovi ristori da destinare alle imprese e ai lavoratori. Il Movimento 5 Stelle continuerà ad assicurare lacheadesso all’Italia per affrontare lache stiamo vivendo ed uscirne al più presto”, ha aggiunto. “Italia ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Alessandr0Iezzi : @Ruffino_Lorenzo @lucrrZorr @REDUM24238484 @ithilaelena tic tac, tic tac. Quanto tempo abbiamo da perdere dietro alla crisi di Governo? - P1Uby : Crisi di governo! Bèh ormai ci siamo ABITUATI. #leredita -