Crisi di governo Un sondaggio | italiani tra rabbia e preoccupazione

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi giorni, le discussioni all'interno della maggioranza di governo tra gli esponenti di Italia Viva e il premier Conte, stanno portando l'esecutivo alla Crisi. Crisi che, dopo un anno di pandemia e il rischio di una terza ondata di contagi, non è compresa e quindi condivisa dagli italiani. I sentimenti prevalenti, nell'ascoltare queste notizie, sono rabbia, preoccupazione e sconcerto. A dirlo è un sondaggio di Euromedia Research. Per gli italiani, il nostro Paese in questo momento ha altre priorità e non può affrontare anche una Crisi politica. Per poco più di 1 intervistato su 4, la soluzione potrebbe essere quella del ritorno alle urne. Ipotesi caldeggiata soprattutto dagli elettori di centrodestra e, in ...

