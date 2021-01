Crisi di governo, ultime notizie. Grillo: “Costruttori per il bene dell’Italia” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo: le ultime notizie sul duello Conte-Renzi Crisi DI governo, ultime notizie – Dopo l’approvazione del Recovery Plan da parte del Cdm, che ha visto l’astensione di Italia Viva, oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, potrebbe essere la giornata decisiva per la formalizzazione della Crisi di governo. Nel pomeriggio, infatti, Matteo Renzi dovrebbe annunciare in una conferenza stampa le dimissioni delle ministre di Iv, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e del sottosegretario, Ivan Scalfarotto. Intanto, il premier Conte, che ieri ha lanciato una sorta di ultimatum a Renzi (“Se rompe, non ci sarà un altro esecutivo con Italia Viva”), potrebbe cercare in Parlamento i voti necessari per continuare a governare. Di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di: lesul duello Conte-RenziDI– Dopo l’approvazione del Recovery Plan da parte del Cdm, che ha visto l’astensione di Italia Viva, oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, potrebbe essere la giornata decisiva per la formalizzazione delladi. Nel pomeriggio, infatti, Matteo Renzi dovrebbe annunciare in una conferenza stampa le dimissioni delle ministre di Iv, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e del sottosegretario, Ivan Scalfarotto. Intanto, il premier Conte, che ieri ha lanciato una sorta di ultimatum a Renzi (“Se rompe, non ci sarà un altro esecutivo con Italia Viva”), potrebbe cercare in Parlamento i voti necessari per continuare a governare. Di ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - eErgaOmnes : RT @buonweekend: @donnadimezzo @ArtemiosMilani La crisi parte da lontano da Bonomi confindustria il giorno in cui Conte all'incontro con le… - darianichele : RT @borghi_claudio: Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo in u… -