Crisi di governo: si dimettono i Ministri di Italia Viva Bellanova e Bonetti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha annunciato poco fa in conferenza stampa le dimissioni dei Ministri Teresa Bellanova, Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. «Nell'affermare la fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica noi pensiamo che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al presidente del consiglio», ha dichiarato Matteo Renzi in conferenza stampa a proposito della Crisi di governo. Si tratta, dice Renzi, "di tre questioni poste al presidente del consiglio". «Se le forze politiche dell'attuale maggioranza hanno voglia di affrontare i temi sul tappeto lo facciano, ma senza continui giochi di parole. La democrazia ha delle forme e se non vengono rispettate allora qualcuno deve ...

