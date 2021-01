Crisi di governo, Renzi: “Oggi decidiamo se uscire”, approvato Recovery (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella notte il Cdm ha approvato il Recovery Plan, mentre la Crisi di governo è ormai a un passo. A centimetri, se non a millimetri. Ad astenersi dal voto del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state solo le due ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, lamentando l’assenza del Mes nel documento, mentre Matteo Renzi ha anticipato di aver fissato per Oggi pomeriggio la conferenza stampa in cui dovrebbe annunciare il ritiro delle sue ministre. Il punto, ha ribadito dal leader di Italia Viva, è che “il Recovery non basta: servono scelte chiare. Lavoro o continuiamo con il reddito di cittadinanza? Sblocchiamo i cantieri e continuiamo a non nominare i commissari?”. Poi, rimarcando di “non volere una Crisi politica”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella notte il Cdm hailPlan, mentre ladiè ormai a un passo. A centimetri, se non a millimetri. Ad astenersi dal voto del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state solo le due ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, lamentando l’assenza del Mes nel documento, mentre Matteoha anticipato di aver fissato perpomeriggio la conferenza stampa in cui dovrebbe annunciare il ritiro delle sue ministre. Il punto, ha ribadito dal leader di Italia Viva, è che “ilnon basta: servono scelte chiare. Lavoro o continuiamo con il reddito di cittadinanza? Sblocchiamo i cantieri e continuiamo a non nominare i commissari?”. Poi, rimarcando di “non volere unapolitica”, ...

