Crisi di governo, Prodi a La7: “Aprirebbe orizzonti drammatici. Abbiamo la presidenza del G20, come faranno a credere che siamo seri?” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Ne va della nostra faccia. Abbiamo la presidenza del G20, come faranno a credere che siamo un Paese serio? Ricordo quando ebbe la presidenza l’Argentina, con problemi simili ai nostri di adesso. Fu un disastro“. Sono le parole di Romano Prodi, ospite ieri sera a DiMartedì, su La7, in merito all’ipotesi di una Crisi di governo voluta da Matteo Renzi. Prodi citato anche il punto di vista dell’Unione europea sulla situazione italiana: “Una Crisi Aprirebbe orizzonti drammatici“, ha detto, “in Europa sono allarmati”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Ne va della nostra faccia.ladel G20,cheun Paeseo? Ricordo quando ebbe lal’Argentina, con problemi simili ai nostri di adesso. Fu un disastro“. Sono le parole di Romano, ospite ieri sera a DiMartedì, su La7, in merito all’ipotesi di unadivoluta da Matteo Renzi.citato anche il punto di vista dell’Unione europea sulla situazione italiana: “Una“, ha detto, “in Europa sono allarmati”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"La soluzione è più vicina...". Ora tra Conte e Renzi si apre uno spiraglio

La soluzione alla crisi, ormai data per scontata, sembra a un tratto più vicina. I pontieri sono alla lavoro: cosa più succedere ora ...

Whirlpool Napoli, gli operai a Roma da Conte: «Insostenibile una crisi di governo oggi»

Una crisi di governo in questo momento sarebbe «incomprensibile». È quanto ha sottolineato, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrando il gruppo di lavoratori della Whirlpool giunti a ...

