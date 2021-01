Crisi di governo, oggi l’annuncio di Renzi. Italia Viva più fuori che dentro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – oggi potrebbe essere il giorno dell’apertura della Crisi di governo, con l’annuncio delle dimissioni da parte dei ministri di Italia Viva e Renzi che si dice pronto ad andare all’opposizione. Dopo l’astensione delle Renziane Bonetti e Bellanova al voto sul Recovery plan in Consiglio dei ministri ieri sera, le prossime mosse sembrano obbligate (salvo accordi dell’ultimo secondo). oggi in conferenza stampa il leader di Italia Viva dunque dovrebbe annunciare l’uscita dalla maggioranza giallofucsia. Dopo di che il premier Conte dovrà verificare se ha ancora i numeri in Parlamento per poter governare. A tal proposito spuntano i famigerati responsabili, che si sono palesati esattamente al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen –potrebbe essere il giorno dell’apertura delladi, condelle dimissioni da parte dei ministri diche si dice pronto ad andare all’opposizione. Dopo l’astensione delleane Bonetti e Bellanova al voto sul Recovery plan in Consiglio dei ministri ieri sera, le prossime mosse sembrano obbligate (salvo accordi dell’ultimo secondo).in conferenza stampa il leader didunque dovrebbe annunciare l’uscita dalla maggioranza giallofucsia. Dopo di che il premier Conte dovrà verificare se ha ancora i numeri in Parlamento per poter governare. A tal proposito spuntano i famigerati responsabili, che si sono palesati esattamente al ...

