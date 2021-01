Crisi di Governo, oggi la conferenza di Renzi. I ristori sono a rischio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) oggi pomeriggio Matteo Renzi parlerà in conferenza stampa e potrebbe decretare la Crisi di Governo. Maggioranza e ristori in bilico web sourceoggi sarà una giornata decisiva per il futuro prossimo degli italiani. Alle 15, infatti, è stata convocata alla Camera una conferenza stampa di Matteo Renzi che, con tutta probabilità, ufficializzerà la Crisi di Governo. Il leader di Italia Viva infatti è andato allo scontro con Giuseppe Conte: la pietra dello scandalo è la richiesta di attuare il Mes per risanare l’economia nazionale, piano che però vuole essere scongiurato a tutti i costi dalla maggioranza. Ieri sera, durante il Consiglio dei ministri, è stato votato il Recovery plan ma le due ministre di IV ... Leggi su instanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)pomeriggio Matteoparlerà instampa e potrebbe decretare ladi. Maggioranza ein bilico web sourcesarà una giornata decisiva per il futuro prossimo degli italiani. Alle 15, infatti, è stata convocata alla Camera unastampa di Matteoche, con tutta probabilità, ufficializzerà ladi. Il leader di Italia Viva infatti è andato allo scontro con Giuseppe Conte: la pietra dello scandalo è la richiesta di attuare il Mes per risanare l’economia nazionale, piano che però vuole essere scongiurato a tutti i costi dalla maggioranza. Ieri sera, durante il Consiglio dei ministri, è stato votato il Recovery plan ma le due ministre di IV ...

