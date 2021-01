Crisi di governo, Mattarella amareggiato ma fissa le condizioni sui “responsabili” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo, l’amarezza di Mattarella e i paletti sui responsabili Tutte queste smanie politiche per il controllo del governo in un momento di forte Crisi per il Paese colpito da una pandemia (che non dà cenni di resa) non piacciono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nelle ore che precedono la resa dei conti tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, il Capo dello Stato è amareggiato per l’amnesia scesa sulla tragedia del Covid. Per lui la prospettiva che l’epidemia vada definitivamente fuori controllo e che l’economia reale resti senza una minima rete di protezione pesa ben di più di una estenuante Crisi di governo che, peraltro, i cittadini fanno molta fatica a capire. Mattarella è più ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di, l’amarezza die i paletti suiTutte queste smanie politiche per il controllo delin un momento di forteper il Paese colpito da una pandemia (che non dà cenni di resa) non piacciono al presidente della Repubblica Sergio. Nelle ore che precedono la resa dei conti tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, il Capo dello Stato èper l’amnesia scesa sulla tragedia del Covid. Per lui la prospettiva che l’epidemia vada definitivamente fuori controllo e che l’economia reale resti senza una minima rete di protezione pesa ben di più di una estenuantediche, peraltro, i cittadini fanno molta fatica a capire.è più ...

