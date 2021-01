Crisi di governo, Mastella c'è sempre: «Renzi come Trump, i responsabili ci sono» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sta nascendo «il governo Conte-Mastella». È la battuta che fanno in queste ore fonti di Iv, a proposito dell'ipotesi che un gruppo di responsabili vada a sostenere il premier... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sta nascendo «ilConte-». È la battuta che fanno in queste ore fonti di Iv, a proposito dell'ipotesi che un gruppo divada a sostenere il premier...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - brubagher : Non ha ancora digerito la sconfitta delle primarie da parte di Renzi e il fatto che s Bettola, il suo paese, non l'… - PMicarelli : RT @Agenzia_Ansa: Conte al #Quirinale. #Governo verso la crisi Palazzo Chigi, se Iv si sfila impossibile nuovo Governo con lui. Renziani pr… -