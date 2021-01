Crisi di governo, l’ipotesi dei responsabili: ecco i nomi possibili (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Consiglio dei ministri di martedì sera ha approvato il Recovery Plan ma ha sancito anche lo strappo di Italia Viva con la maggioranza giallorossa, con le due ministre renziane, Bellanova e Bonetti, che si sono astenute. In attesa che Matteo Renzi annunci le sue prossime mosse e che proceda, come minacciato nei giorni scorsi, di ritirare dal governo la delegazione IV, si sta ragionando su come risolvere la ormai probabile Crisi di governo. Nel caso in cui i renziani escano dalla maggioranza, una delle ipotesi possibili è quella dei cosiddetti “responsabili“: un gruppo di parlamentari che andrebbe in aiuto del governo assicurando i loro voti alla maggioranza al posto dei deputati e senatori di Italia Viva. Crisi di governo, ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Consiglio dei ministri di martedì sera ha approvato il Recovery Plan ma ha sancito anche lo strappo di Italia Viva con la maggioranza giallorossa, con le due ministre renziane, Bellanova e Bonetti, che si sono astenute. In attesa che Matteo Renzi annunci le sue prossime mosse e che proceda, come minacciato nei giorni scorsi, di ritirare dalla delegazione IV, si sta ragionando su come risolvere la ormai probabiledi. Nel caso in cui i renziani escano dalla maggioranza, una delle ipotesiè quella dei cosiddetti ““: un gruppo di parlamentari che andrebbe in aiuto delassicurando i loro voti alla maggioranza al posto dei deputati e senatori di Italia Viva.di, ...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - MarcoKris87 : Sappiano, tutti i partiti di #Governo che, in caso di #crisidigoverno, Oggi, tutti si dovranno vergognare di avere… - Dan_Emme : RT @amaricord: Matteo Renzi ma non ce rompe er cazzo, basta parlare di crisi di governo e torna a fare le interviste in inglese che almeno… -