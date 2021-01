Crisi di governo, le reazioni. Zingaretti: “Da Iv errore gravissimo contro l’Italia”. Centrodestra: “Conte si dimetta” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le dimissioni delle ministre di Italia Viva dal governo, annunciata da Matteo Renzi, ha aperto la strada alla Crisi del governo Conte-bis: un esito politico che il Pd ha tentato di contrastare mediando fino all’ultimo tra il premier e i renziani. Qui tutte le ultime notizie sulla Crisi di governo. La notizia ha suscitato la dura reazione del segretario dei dem Nicola Zingaretti, che ha parlato di un gesto “incomprensibile”. “Adesso è a rischio tutto”, ha detto. Domani, secondo quanto riferito da fonti parlamentari del Pd, è prevista una riunione dell’ufficio politico del partito (organismo dirigente con segretario, vice, capidelegazione, capigruppo, rappresentanti degli enti locali) insieme ai ministri, per fare il punto sulla Crisi di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le dimissioni delle ministre di Italia Viva dal, annunciata da Matteo Renzi, ha aperto la strada alladel-bis: un esito politico che il Pd ha tentato di contrastare mediando fino all’ultimo tra il premier e i renziani. Qui tutte le ultime notizie sulladi. La notizia ha suscitato la dura reazione del segretario dei dem Nicola, che ha parlato di un gesto “incomprensibile”. “Adesso è a rischio tutto”, ha detto. Domani, secondo quanto riferito da fonti parlamentari del Pd, è prevista una riunione dell’ufficio politico del partito (organismo dirigente con segretario, vice, capidelegazione, capigruppo, rappresentanti degli enti locali) insieme ai ministri, per fare il punto sulladi ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - AnnapaolaCorona : La sessione, la pandemia, la crisi di governo, la zona rossa, la singletudine, l’Inter venduta. Basta eh. - lolarodo : @DomaniGiornale Facciamo che anziché fare polemiche sterili e gran chiacchiere si fa qualcosa di CONCRETO per imped… -