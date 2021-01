Crisi di governo, le ministre di Italia Viva Bellanova e Bonetti hanno rassegnato le proprie dimissioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo: le dimissioni delle ministre di Italia Viva Le due ministre di Italia Viva – Teresa Bellanova (Agricoltura) ed Elena Bonetti (Famiglia) – rassegnando le loro dimissioni durante la conferenza stampa convocata alla Camera oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, dal leader del loro partito Matteo Renzi. Insieme a loro lascia il proprio incarico anche l’altro renziano presente nella squadra di governo: Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri. “La delegazione di Italia Viva lascia il governo”, ha annunciato Renzi. La Crisi di governo, ha aggiunto l’ex premier, “è aperta da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di: ledellediLe duedi– Teresa(Agricoltura) ed Elena(Famiglia) – rassegnando le lorodurante la conferenza stampa convocata alla Camera oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, dal leader del loro partito Matteo Renzi. Insieme a loro lascia il proprio incarico anche l’altro renziano presente nella squadra di: Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri. “La delegazione dilascia il”, ha annunciato Renzi. Ladi, ha aggiunto l’ex premier, “è aperta da ...

