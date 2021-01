Crisi di governo | la diretta – Renzi ritira le sue ministre dal governo Il premier | “Grave responsabilità di Italia viva | danno al Paese Mai sottratto al confronto ma terreno era minato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alla fine è scoppiata. Dopo settimane di minacce Matteole sue duee il suo sottosegretario daldi Giuseppe Conte. Lo fa il giorno dopo l’astensione di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti sul Recovery plan in Cdm, e alla fine di una giornata in cui sembrava possibile ricucire i rapporti trae il resto della maggioranza. Soprattutto perché dal Quirinale, alla fine di un incontro interlocutorio tra il presidente della Repubblica e il, era filtrato un appello preciso: serve agire in fretta per uscire da questa fase di stallo. Appello che Conte ha subito fatto suo, rispondendo ai cronisti davanti Palazzo Chigi. “Ilpuò andare avanti solo col ...