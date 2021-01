Crisi di governo | la diretta – Oggi Renzi decide sul ritiro delle ministre Dal Colle “sgomento” e “amarezza” per la rottura in piena pandemia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il primo strappo è avvenuto nella notte in consiglio dei ministri: le esponenti di Italia viva hanno deciso di astenersi sul Recovery plan lamentando l’assenza del Mes e, tradendo le garanzie date anche al, hanno deciso di non votare a favore., in una conferenza stampa convocata per le 17.30 a Montecitorio, Matteoci sarà il secondo round. Stando alle ultime ricostruzioni, lasembra ormai inevitabile, ma l’ex premier da ore fa in modo di tenere aperte più strade possibili e non chiuderne nessuna: “Nelle prossime ore decidiamo”, è il ritornello che ripete a memoria. Intanto, mentre anche ieri ladi Covid ha fatto registrare oltre 600 morti, daltrapelano “sconcerto” e “” per unaaperta in ...