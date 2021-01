Crisi di governo, la conferenza stampa di Renzi: “Dimissioni delle due ministre” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La conferenza stampa indetta da Italia Viva di Matteo Renzi è cominciata. Tutta l’Italia attendeva la conferenza, per sapere le sorti del governo, e di questa possibile Crisi. Durante la conferenza live, di pochi minuti fa, Matteo Renzi ha dichiarato: “Come Italia Viva abbiamo convocato questa conferenza stampa per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le Dimissioni di Bellanova, Bonetti e Ivan Scalfarotto”. L’ex Premier continua così: “Il senso di responsabilità consiste nell’affrontare i problemi, non a nasconderli. Siamo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese. La Crisi politica è aperta da mesi, non è aperta da Italia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Laindetta da Italia Viva di Matteoè cominciata. Tutta l’Italia attendeva la, per sapere le sorti del, e di questa possibile. Durante lalive, di pochi minuti fa, Matteoha dichiarato: “Come Italia Viva abbiamo convocato questaper fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare ledi Bellanova, Bonetti e Ivan Scalfarotto”. L’ex Premier continua così: “Il senso di responsabilità consiste nell’affrontare i problemi, non a nasconderli. Siamo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese. Lapolitica è aperta da mesi, non è aperta da Italia ...

