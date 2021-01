Crisi di Governo, la conferenza stampa di Renzi alla Camera in diretta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) conferenza stampa Renzi diretta LIVE oggi 13 gennaio 2021: gli aggiornamenti Oggi pomeriggio, 13 gennaio 2021, alle 17.30 il leader di Italia Viva Matteo Renzi tiene alla Camera una conferenza stampa, nella quale potrebbe annunciare le dimissioni delle sue due ministre, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Il Governo Conte giunge al capolinea? La Crisi dell’esecutivo entra nel vivo, dopo l’approvazione nella notte del Recovery plan. Ecco le parole di Renzi: In aggiornamento Il Cdm approva il Recovery Plan, Italia Viva si astiene È stato un Consiglio dei ministri ad alta tensione quello che si è concluso intorno all’una di questa notte, e che ha portato all’approvazione del Recovery plan, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)LIVE oggi 13 gennaio 2021: gli aggiornamenti Oggi pomeriggio, 13 gennaio 2021, alle 17.30 il leader di Italia Viva Matteotieneuna, nella quale potrebbe annunciare le dimissioni delle sue due ministre, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. IlConte giunge al capolinea? Ladell’esecutivo entra nel vivo, dopo l’approvazione nella notte del Recovery plan. Ecco le parole di: In aggiornamento Il Cdm approva il Recovery Plan, Italia Viva si astiene È stato un Consiglio dei ministri ad alta tensione quello che si è concluso intorno all’una di questa notte, e che ha portato all’approvazione del Recovery plan, ...

