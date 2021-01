Crisi di governo, la caccia ai responsabili: poi il premier Conte apre al ter (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I tamburi di guerra sono risuonati sino a ieri pomeriggio. Il più fragoroso quello di palazzo Chigi che era facile leggere come tentativo di isolare ancor più Italia Viva escludendola,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I tamburi di guerra sono risuonati sino a ieri pomeriggio. Il più fragoroso quello di palazzo Chigi che era facile leggere come tentativo di isolare ancor più Italia Viva escludendola,...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - Giancar20116021 : RT @albertoinfelise: Fuori la gente muore, perde il lavoro, è senza reddito da marzo. Dentro giocano a minacciare crisi di governo per una… - ciolansia : Mò Renzi e la crisi di governo... ma non era finito il 2020? #crisidigoverno #Renzi -