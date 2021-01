Crisi di governo: il premier Conte ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di governo, Conte ricevuto al Quirinale da Mattarella Il premier Giuseppe Conte è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un incontro definito “interlocutorio” sulla Crisi di governo. È quanto si apprende da fonti qualificate della maggioranza. Il faccia a faccia è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 13 gennaio con il premier che successivamente è rientrato a Palazzo Chigi. Prima di salire al Colle, il presidente del Consiglio, secondo indiscrezioni, avrebbe avuto un colloquio telefonico con il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)dialdaIlGiuseppeè statoaldal, per un incontro definito “interlocutorio” sulladi. È quanto si apprende da fonti qualificatemaggioranza. Il faccia a faccia è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 13 gennaio con ilche successivamente è rientrato a Palazzo Chigi. Prima di salire al Colle, ildel Consiglio, secondo indiscrezioni, avrebbe avuto un colloquio telefonico con il ...

